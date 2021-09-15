Türkiye Son dakika: İstanbul'da hava destekli dev denetim

Son dakika: İstanbul'da hava destekli dev denetim

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da hava destekli dev denetim

Son dakika haberine göre, İstanbul'un 39 ilçesinde 2021 yılının 25'inci 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 23:07 Son Güncelleme:
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Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi'nde 19.00'da başlayan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.

Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.


Taksim Meydanı'ndaki denetimde yanında ehliyet bulundurmayan bir taksi sürücüsüne 315 lira ceza yazıldı. Çalışma belgesi İBB tarafından iptal edilen taksi sürücüsüne belgesiz çalıştığı gerekçesiyle bin 200 lira ceza yazılırken, taksi de trafikten men edildi.

Cemil ÖZDEMİR-Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL (DHA)

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