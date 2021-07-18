İstanbul'da sıcak hava bunaltıcı boyuta ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi.

Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.

"İŞİMİZ ARABA YIKAMADAK AMA ŞİMDİ İNSAN DA YIKIYORUZ"

Evlerinde sıcaktan duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı. Parktaki bir kişi, "Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçların altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk." dedi.

Maltepe'de bulunan bir oto yıkamacıda da ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine oto yıkamacıda tazyikli su tutturarak serinlemeye çalıştı. İşyeri sahibi Atınç Kansu, "İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz" diye konuştu. Bu arada sokak hayvanları ve kuşlar da sıcaktan etkilendi. Bir karga ile kedinin gölgeye sığındığı görüldü.

SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNA GİRDİ

Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinledi. Zabıtar tarafından uyarılan ve havuzdan çıkarılan çocuklar, zabıtanın ayrılmasının ardından yeniden havuzun yolunu tuttu.

Esenyurt'ta termometreler 34 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan çocuklar, serinlemek için Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan süs havuzuna girdi. Havuz içerisindeki aydınlatmalar nedeniyle elektrik akımı olmasına aldırış etmeyen çocukları, zabıta ekipleri uyararak havuzdan çıkardı. Zabıtanın havuz çevresinden ayrılmasının ardından, çocuklar yeniden havuza girdi.

Öte yandan sıcaktan bunalan sokak köpekleri de havuza girerek serinledi.







