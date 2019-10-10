Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Son dakika... Marmara'da Yalova açıklarında 19.52'de İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı depremin şiddetini 4.0 olarak açıklarken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise şidddeti 4.1 olarak duyurdu. Yalova'da 20:04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli depremi 4.1 olarak duyurdu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 4.1 olarak duyurdu.
Yalova art arda sallandı
Yalova'da 20:04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiği belirtildi.