Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi Son dakika... Marmara'da Yalova açıklarında 19.52'de İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı depremin şiddetini 4.0 olarak açıklarken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise şidddeti 4.1 olarak duyurdu. Yalova'da 20:04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi