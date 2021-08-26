Türkiye Son dakika: İstanbul'da iki aile arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da iki aile arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da iki aile arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada çok sayıda yaralı ve gözaltı var.

26 Ağustos 2021, Perşembe 14:00 Son Güncelleme:
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Arnavutköy'de iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgaya polis müdahale etti. Çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu öğrenildi.


Yunusemre Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü.

Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Havaya ateş açan polis, kavga edenleri dağıtmak için de biber gazı kullandı.

Mahalleye takviye polis ekipleri de sevk edildi.

Çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu öğrenildi.


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