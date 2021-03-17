Türkiye Son dakika: İstanbul’da iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı

Son dakika: İstanbul’da iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı

Türkiye

Son dakika: İstanbul’da iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu.

17 Mart 2021, Çarşamba 20:22 Son Güncelleme:
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Mesai saati sonrası yaşanan trafik yoğunluğu, kentte akşama doğru başlayan yağışla beraber daha da arttı. Vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları da yoğunluk artışında etkili oldu.

Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ayağında iki yönlü gerçekleşen yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Avrupa-Anadolu geçişinde etkili oldu.

Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolunda Ümraniye-Sancaktepe, D-100 Karayolu Kadıköy-Kartal istikametinde, Avrupa Yakası’nda D-100 Karayolu Çağlayan-Bayrampaşa, Güngören-Avcılar arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşların durak ve iskelelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 19.15 itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü.

AA-DHA

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