Türkiye Son dakika... İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 otomobil zarar gördü

Son dakika... İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 otomobil zarar gördü

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 otomobil zarar gördü

İstanbul Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü.

16 Aralık 2021, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çökme nedeniyle zarar gören araçlar için itfaiye ekipleri zarar tespit tutanağı hazırladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Apartman sakinlerinden Ertuğrul Çaylak, "Büyük bir gürültü ile çökmüş. Komşular haber verdi. Günlerce yağan yağmur nedeniyle çökmüş olabilir.4 araç zarar gördü" diye konuştu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL (DHA)

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