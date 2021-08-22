Türkiye Son dakika: İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu!

Son dakika: İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu!

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu!

Türkiye'de yapılan aşı sayısı ise 88 milyon 500 bini aştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İstanbul'da, 22 Ağustos itibarıyla toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını duyurdu.

22 Ağustos 2021, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını bildirdi. Türkiye genelinde yapılan aşı sayısı ise 88 milyon 500 bini aştı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı." ifadelerine yer verdi.

VAKA TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,33 olarak kayda geçti.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." ifadesini kullandı.

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