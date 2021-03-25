Türkiye Son dakika... İstanbul'da kar esareti! Araçlar yolda kaldı…

Son dakika... İstanbul'da kar esareti! Araçlar yolda kaldı…

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da kar esareti! Araçlar yolda kaldı…

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya devam etti. Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

25 Mart 2021, Perşembe 10:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir anda bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İlgili Haberler
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul ve Ankara'da...


ARA SOKAKLARDA YOLLARDA KALDILAR

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.


KAĞITHANE'DE KARLI YOLLARDA DÜŞMEMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİLER

Kağıthane'de özellikle yokuş aşağıya inmek isteyenler düşmemek için büyük çaba gösterdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

RAMPADA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI

KAĞITHANE'de, yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutan rampada kayarak kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kağıthane'nin Merkez Mahallesinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeni ile buzlanan rampadan inen otomobil, kayarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün fren yaptığı otomobil, durmayarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Her iki otomobilde hasar oluşurken, yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüpsultan civarında bastırdı. Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
AK Parti Kongresi’nden hangi sonuçlar çıktı?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İmam Türkiye’yi din devleti mi sanıyor?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul baraj doluluk oranı kar yağışıyla yükseldi! İSKİ'den son dakika açıklaması