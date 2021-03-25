İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir anda bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.





ARA SOKAKLARDA YOLLARDA KALDILAR

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

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KAĞITHANE'DE KARLI YOLLARDA DÜŞMEMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİLER

Kağıthane'de özellikle yokuş aşağıya inmek isteyenler düşmemek için büyük çaba gösterdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

RAMPADA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI

KAĞITHANE'de, yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutan rampada kayarak kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kağıthane'nin Merkez Mahallesinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeni ile buzlanan rampadan inen otomobil, kayarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün fren yaptığı otomobil, durmayarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Her iki otomobilde hasar oluşurken, yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüpsultan civarında bastırdı. Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.