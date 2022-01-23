İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL- DHA







