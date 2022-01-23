Son dakika: İstanbul'da kar sonrası motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı
Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmayacağını duyurdu.
23 Ocak 2022, Pazar 22:20 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL- DHA
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1485330284916654089