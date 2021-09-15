Türkiye Son dakika: İstanbul'da klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika: İstanbul'da klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 23:18 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, yüzme havuzunu temizlenmesi için kullanılan klorlama sisteminde teknik arıza meydana geldi.

Oluşan sızıntıdan dolayı aralarında spor kompleksi sorumlusunun da bulunduğu toplam 5 kişinin fenalaşması nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Spor kompleksinin çalışmaları durdurulurken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

AA

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