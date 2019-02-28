Son dakika! İstanbul'da köprü çıkışı kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Mecidiyeköy yönü sol şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle Anadolu Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı

28 Şubat 2019, Perşembe 07:20 Son Güncelleme:
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Son dakika! İstanbul'da köprü çıkışı kaza!

İşe gitmek için sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler, köprü çıkışı sonrası Mecidiyeköy yönünde yaşanan kaza nedeniyle zor anlar yaşadı.

D-100 Zincirlikuyu'da Mecidiyeköy yönünde meydana gelen kazaya ekipler müdahale etti.

Bölgedeki trafik yoğunluğu Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına böyle (aşağıda) yansıdı.

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