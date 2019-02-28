Son dakika! İstanbul'da köprü çıkışı kaza!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Mecidiyeköy yönü sol şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle Anadolu Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı
İşe gitmek için sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler, köprü çıkışı sonrası Mecidiyeköy yönünde yaşanan kaza nedeniyle zor anlar yaşadı.
D-100 Zincirlikuyu'da Mecidiyeköy yönünde meydana gelen kazaya ekipler müdahale etti.
Bölgedeki trafik yoğunluğu Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına böyle (aşağıda) yansıdı.