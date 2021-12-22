Türkiye Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! 4 katlı bina boşaltıldı

Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! 4 katlı bina boşaltıldı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bina, bahçe katındaki dairenin balkonunda ve içindeki kartonpiyerlerde oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı kısa süreliğine boşaltıldı. Bina üzerindeki çalışmaların yarın belediye ekipleri tarafından yapılacağına karar verildi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 00:06 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 834. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bahçe katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bahçe katındaki dairenin balkonunda ve içindeki kartonpiyerlerde henüz bilinmeyen bir sebeple çatlaklar oluştu.


Dairede oluşan çatlaklardan dolayı vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, tedbir amaçlı binayı boşaltarak, inceleme başlattı. Ekipler yaptığı çalışmaların ardından, binaya girişte herhangi bir sıkıntının olmadığını bildirdi. Detaylı incelemelerin ise yarın Belediye ekipleri tarafından yapılacağına karar verildi.

Bina sakini Zübeyir Aktaş, “Bahçe kat bir karış göçmüş. Dairedeki kartonpiyerler yine aynı şekilde çatlamış. Balkon çıkıntısı yana yatmış. Kolonlarda bir sıkıntı görmedim. Ben en üst kattayım ben de bir sıkıntı yok. Diğer dairelerde de sıkıntı görmedim. Şuan komple herkesi çıkardılar” dedi.

İSTANBUL (İHA)

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