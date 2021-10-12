Türkiye Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Can pazarı yaşandı

Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Can pazarı yaşandı

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Can pazarı yaşandı

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı.

12 Ekim 2021, Salı 19:56 Son Güncelleme:
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Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü.

Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı.

Hastaneye kaydırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'ARKADAŞLARIMIZ ÇARŞAF AÇTI'

Sokaktaki bulunan esnaf Bektaş Yılmaz, "Markette oturuyordum. Patlama sesi geldi dışarı çıktım. Olayı görünce hemen yangın tüpüyle koştum. Müdahale ederken cam patladı. İçeri giremedim. İtfaiye gelene kadar da yangını söndürdük. Çarşafı buradaki arkadaşlarımız açtı" dedi.

Vedat BAYRAKTAR - Ahmet YEŞİLMEN -İstanbul DHA

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