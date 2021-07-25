Türkiye Son dakika.. İstanbul'da korku dolu anlar: Hortumlarla müdahale ettiler

Son dakika.. İstanbul'da korku dolu anlar: Hortumlarla müdahale ettiler

Türkiye

Son dakika.. İstanbul'da korku dolu anlar: Hortumlarla müdahale ettiler

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katta mahsur kalan iki çocuk ve bir kadın kurtarılırken, komşuları da hortumlarla yangını söndürme çalıştı.

25 Temmuz 2021, Pazar 21:42 Son Güncelleme:
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Yangın saat 18.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi , Mete Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı.

Yangında üst katta mahsur kalan iki çocuk ile bir kadın mahalle sakinleri tarafından binadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

HORTUMLARLA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM ETTİLER

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yan binanın çatısına çıkan vatandaşlarda hortumlarla su sıkarak yardım etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta hasar meydana geldi. Yangını gören Şevket Akça “Şu anda içeride kimse yok. En üst katta mahsur kalan 2 çocuk ve 1 kadın vardı içeride. Merdivenle aşağıya indirdik 4-5 kişi" diye konuştu.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA)

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