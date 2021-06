Son dakika... İstanbul Kartal'da saat 15:07'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında depremin derinliğinin 7.06 km olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğu ve 4.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(İstanbul'daki deprem) Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı İstanbul’daki depremin ardından yaptığı ilk açıklamada "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

UZMANDAN İLK YORUM!

Deprem uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör:

Tabi ki fay çözümlemesine bakmak lazım. İstanbul’da her an her yerde bir deprem olabilir. Aslında büyük bir deprem değildi ama deprem İstanbul’da ara sıra kendini hatırlatıyor. Benimle iyi geçinmezseniz ‘Bir gün başınıza çok büyük bir bela getireceğim’ diyor.

Büyük ve küçük bu fay zonunda bir çok deprem olabilir. Bunun anlamı nedir bunu söylemek 3.9’luk bir depreme bir anlam yüklemek hiç doğru değil. Biz Marmara’nın bir yerinde deprem olacağının hiç aklınızdan çıkarmayın.

Birisi kalkıp da bu depremden sonra büyük bir deprem gelebilir mi belki gelebilir ama bu deprem büyük depremin öncüsüdür demek yanlıştır. Doğru olan bir şey var ki ben buradayım doğa hareket halinde eğer siz de burada kalmak istiyorsanız lütfen beni dikkate alın. İstanbul’u nasıl depremin etkisinden kurtarabiliriz bizim en büyük önceliğimiz o olmalı.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan:

Şu an ben Heybeliada’dayım şahsen ben hissetmedim. Uluslararası merkezlerde depremin şiddeti 4.1 olarak açıkladı. İlk belirlemelere göre yeri konusunda bazı farklılar olabilir. Genellikle Marmara Bölgesi’nde İstanbul’un güneyinde Kuzey Anadolu Marmara fayı üzerinde biz zaman zaman hissedilen depremleri yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda Kartal merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. İstanbul’u tehdit eden ana fay bütün hesaplar bunun üzerine yapılıyor. Ancak bu faya bağlı olan ikincil faylarda var.

Küçükçekmece Gölü içine giren faylar da geçtiğimiz yıllarda tespit edilmişti. Demek ki İzmit Körfezİ’nden 1999 depreminin batıya doğru uzantısı olan Kuzey Marmara fayının kuzeyinde Avrupa ve Anadolu yakasında da bazı ikincil faylar var ve onlarda harekete geçiyor. Bunlar ikincil faylar olduğu için büyük deprem yaratma olasılığı az.

Anadolu ve Avrupa Yakası’nda kara ortamında da faylar var. Fakat bu fayların diri olduğuna dair kesin bilgiler yok ancak her gün Marmara’da hissetmediğimiz depremler var. Bu depremler eğer 3.5’i geçerse hissetmeye başlıyoruz. İstanbul’un kara yapısında da küçük depremler oluyor. Sürpriz olarak görmüyoruz bir bu depremi zaman zaman yaşanıyor tabi bu depremler.

Prof. Dr. Orhan Tatar:

3.9 büyüklüğündeki deprem bu kadar panik yaratacak bir deprem değil ancak İstanbul olunca tabi dikkat çekiyor. Bu hat üzerinde kırılmayan 130-140 km uzunluğunda bir bölüm var. İstanbul’da hissedilen depremlerin çoğunluğu Silivrİ açıklarında meydana geldi. O yüzden bugünkü deprem yeri itibariyle bir dikkat çekti ama bu deprem de son derece normal. Ama bu depremleri ne hafife almak doğru ne de vatandaşlarımızı tedirginliğe sevk etmek doğru. Afet risk azaltma konusunda büyük bir mesafe alındı. Kentsel dönüşüm ve afet zararlarının azaltılması konusunda önemli atılımlar var.

Bugünkü depremi çok büyük bir panikle karşılamaya gerek yok diğer taraftan Marmara’daki bu deprem riskini de her zaman hatırda tutmak gerekiyor.