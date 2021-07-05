Türkiye Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın

Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Ümraniye'de izolasyon çalışmalarının yapıldığı 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Yumurcak Sokak'taki 10 katlı binanın çatısında çıktı. İzolasyon çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın için çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKAMZ/İSTANBUL,(DHA)

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