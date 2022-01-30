Yangın, saat 17.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1473 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katındaki daire henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Giriş kattaki daire alev alev yanarken, üst katlarda duman altında kalınca bina sakinleri mahsur kaldı. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2’si yatalak 8 kişiyi itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde binada dumanlardan dolayı mahsur kalan 2’si yatalak toplam 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yatalak hastaları tedbir amaçlı hastaneye kaldırırken, dumandan etkilenen 6 kişi de ayakta tedavi edildi.

Binada kurtarılmayı bekledi, inince oğluna sarıldı

İtfaiye ekipleri, oksijen tüpüyle binaya girerek vatandaşları kurtardı. Binanın ikinci katında mahsur kalan bir kişiyi kurtarmak için daireye giren ekipler, şahsı pencere çıkardı. Pencereden aşağıya bakan şahıs, oğlunu görünce kendisini unutup eşinin nerede ve nasıl olduğunu sordu. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araç yardımıyla kurtardığı şahıs, aşağıya iner inmez oğluna sarıldı.

Elektrik kablolarında patlamalar yaşandı

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında bina girişinde bulunan elektrik kablolarında patlamalar yaşandı. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina içerisinde inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara başladı.

“Marketten geliyorduk, yangını görünce itfaiyeyi arayıp camları kırdık”

Yangını görür görmez camı kırıp itfaiyeyi aradığını söyleyen mahalle sakini Ertan Çelebi, “Hanımla marketten geliyorduk. Hanım, ‘ev yanıyor’ dedi. İtfaiyeyi aradık. Camları kırdık. Havalansın diye. İtfaiye gelene kadar mahsur kalanlar oldu. İtfaiye geldikten sonra kurtardılar hepsini. Can kaybı yok. Dumandan etkilenenler var. Yatalak hasta da vardı. İçeride patlama da vardı” dedi.

İSTANBUL (İHA)



