Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yatak ve baza imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA