Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Son dakika haberine göre, İstanbul Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
13 Eylül 2021, Pazartesi 18:38 Son Güncelleme:
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Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yatak ve baza imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
AA
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