Fatih Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Öte yandan ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, depoda patlama ihtimaline karşı çevrede de geniş çaplı önlem aldı.

‘EMNİYET’İN ORADA DEPOSU VAR’

CNN Türk muhabiri Tugay Saday yangına ilişkin son bilgileri aktardı. Saday, "Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün de deposu var. Ele geçirilen sahte alkoller, operasyonlarda ele geçirilenler de Kumkapı'daki depoda tutuluyordu. Zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor" dedi.

NTV muhabiri yangına ilişkin "İstanbul Emniyeti operasyonlarda ele geçirdiği ürünleri tuttuğu nokta burası.. Sahte içki yapımında kullanılan metil alkollerin, sahte parfümlerin, kaçak sigaraların muhafaza edildiği bir noktaydı. İtfaiye ekipleri inceleme yaptıktan sonra yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılacak. Depo tamamen kullanılamaz hale gelirken ilk bilgi can kaybı ve yaralının olmadığı yönünde" bilgilerini aktardı.

Serdar ALTINTEPE - DHA



