Türkiye Son dakika: İstanbul'da koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı! Vali Yerlikaya duyurdu

Son dakika: İstanbul'da koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı! Vali Yerlikaya duyurdu

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı! Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul'da kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Son dakika haberine göre, Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’da koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısını açıkladı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43’e; 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82’ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51’e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'dan alınan bilgilere göre ülke genelinde yapılan aşı sayısı 23 milyon 465 bini aştı.


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