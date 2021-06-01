Türkiye Son dakika: İstanbul'da kovalamaca! Yere döküldü, polis süpürgeyle topladı

Son dakika: İstanbul'da kovalamaca! Yere döküldü, polis süpürgeyle topladı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da kovalamaca! Yere döküldü, polis süpürgeyle topladı

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma yasağı sırasında şüphelileri kovalayan polis yola uyuşturucu madde döküldüğünü gördi. Polis uyuşturucu maddeyi süpürgeyle topladı.

01 Haziran 2021, Salı 09:51 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, durumundan şüphelendiği içerisinde 3 kişi bulunan hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kovalamaca Yunus polislerinin bir sokakta aracın önünü kesmesiyle sona erdi. Bu sırada araçta bulunanlar, yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi yere döktü.

Araçtan indirilen 3 kişinin polise direnmesi üzerine ekipler, şüphelilere ters kelepçe takarak yere yatırdı. Araç içinde inceleme yapan polis, yere uyuşturucu madde döküldüğünü fark etti. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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