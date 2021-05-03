Yangın, saat 15.30 sıralarında Pendik Marina'da bulunan bir teknede çıktı. Marinaya bakım için getirilen 25 metrelik lüks tekne çekek alanına çıkarıldı. Bakımına başlanan teknede bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, teknenin iç kısmında çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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