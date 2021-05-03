Türkiye Son dakika: İstanbul'da lüks teknede yangın paniği

Son dakika: İstanbul'da lüks teknede yangın paniği

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da lüks teknede yangın paniği

Son dakika haberine göre; Pendik Marina'da 25 metre uzunluğundaki lüks teknede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri teknede çıkan yangını söndürdü.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 15.30 sıralarında Pendik Marina'da bulunan bir teknede çıktı. Marinaya bakım için getirilen 25 metrelik lüks tekne çekek alanına çıkarıldı. Bakımına başlanan teknede bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, teknenin iç kısmında çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.


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