Türkiye Son dakika! İstanbul'da metro seferleri bugün de uzatıldı!

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri bugün de uzatıldı!

Türkiye

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri bugün de uzatıldı!

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da metro seferleri dün olduğu gibi bugün de saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışıyla ilgili son durumu paylaştı.

25 Ocak 2022, Salı 12:25 Son Güncelleme:
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İstanbul'daki metro seferleriyle ilgili alınan son dakika kararı paylaşıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.


Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışıyla ilgili son durumu paylaştı. Kar yağışının bugün saat 18.00'den sonra da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen İmamoğlu, "O bakımdan yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. Sayın Valimizin açıklamaları var, halkımızın dikkatine sunduğu. Bunların da önemli olduğunu ifade edelim." açıklamasını yaptı.

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