Türkiye Son dakika... İstanbul'da metrobüs yolunda şaşkına çeviren görüntü

Son dakika... İstanbul'da metrobüs yolunda şaşkına çeviren görüntü

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da metrobüs yolunda şaşkına çeviren görüntü

Son dakika haberi...İstanbul’da Haramidere Metrobüs Durağı'nda, asfalt bölüm hava sıcaklığı nedeniyle eridi.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 12:37 Son Güncelleme:
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İstanbul’da her gün yüzlerce kişinini kullandığı Haramidere Metrobüs Durağı'nda sıcaklığın artmasıyla metrobüs yolunda asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.



Hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu İstanbul'da metrobüs yolları da etkilendi. Her gün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere Metrobüs Durağı'ndaki 17 Temmuz'da asfaltta erimeler meydana geldi.

Metrobüs durağını kullananlar asfaltın sıcaklık ve araçların ağırlığından dolayı erimiş olabileceğini belirtti.

Metrobüslerin yoldaki durum nedeniyle yolculuk sırasında sarsıldığını da belirten Hamit Turan, "Metrobüsler çok kalabalık, ağrılıkta eklenince bu şekilde aşınmalar oluyor" dedi. İşe gitmek için Haramidere Metrobüs Durağı'nı kullanan Yaşar Çetinkaya ise "Asfalt erimiş olduğu ve ziftin dışarı çıktığı gözle bakınca bile belli oluyor. Çünkü yolun o kısmı baya siyahlaşmış durumda" diye konuştu. Yusuf Toptamış da, "Asfalt sıcaklık ve ağırlıktan kaynaklı aşınmış durumda. Diğer şehirlerde olan sıcaklıklara göre buranın böyle olması anormal bir durum" dedi.



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