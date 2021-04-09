İstanbul'da nisan ayına kar yağışı görüldü. Bugün kentin Avrupa Yakası'nda saat 13:00'ten sonra hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı görüldü. Kar yağışı özellikle Taksim ve Karaköy civarında yüzünü gösterdi.

TAKSİM'DE SULU KAR

Taksim Meydanı'nda saat 13.00 sıralarında sulu kar yağışı etkili oldu. Bir anda başlayan yağışla birlikte meydanda bulunanlar korunmak için saçak altlarına kaçtı. Etkili olan rüzgar da bazı kişileri şemsiyeleri kırıldı. İnsanların yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

KARAKÖY'DE LAPA LAPA KAR YAĞDI

Karaköy vapur iskelesinde ise karla karışık yağmur yerine lapa lapa kar yağdığı görüldü.

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Video: Hüseyin Özdemir