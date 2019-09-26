İstanbul'da meydana gelen depremin ardından okullar tatil oldu mu sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Depremin ardından eğitimciler, öğrenciler ve veliler İstanbul'da okullar tatil oldu mu sorusuna cevap aramaya başladı. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.