Türkiye Son dakika... İstanbul'da operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 09:08 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

AA


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