Sarıyer Ayazağa’da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına karadan müdahalenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter de havadan müdahale etti.

2 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Eyüpsultan Hasdal kışla mevkinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada Fıstık Çamı ormanında yaklaşık 4 hektarlık alanda devam eden yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Orman Harekât ve İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışla mevkiinde saat 12.35’ te ormanlık alanda çıkan yangına; Orman Müdürlüğünden 6 arazöz ve 1 dozer, İtfaiye Müdürlüğünden 16 araç, 52 personel ve 1 adet orman helikopteriyle 12.45’ te müdahale edilmiştir. Ayrıca Balıkesir’ den 1 adet orman helikopteri talebinde bulunulmuştur. Orman Harekât Merkezinin talebi üzerine TEİAŞ ve BEDAŞ idarelerince bölgeden geçen yüksek ve alçak gerilim hatlarındaki enerji kesilmiş ve bölgeye 2 adet ambulans sevk edilmiştir. Fıstık Çamı ormanında yaklaşık 4 hektarlık alanda devam eden yangın kontrol altına alınmıştır. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."