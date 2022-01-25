Türkiye Son dakika: İstanbul'da otogar çıkışları yarına kadar durduruldu

Son dakika: İstanbul'da otogar çıkışları yarına kadar durduruldu

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da otogar çıkışları yarına kadar durduruldu

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durduruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu.

25 Ocak 2022, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Aliye Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da otogarlardaki çıkışların yarın 09:00’a kadar durdurulduğunu duyurdu.



İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, “Kıymetli Hemşehrilerim, İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durdurulmuştur” dedi.

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