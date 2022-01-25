İstanbul Valisi Aliye Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da otogarlardaki çıkışların yarın 09:00’a kadar durdurulduğunu duyurdu.









İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, “Kıymetli Hemşehrilerim, İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durdurulmuştur” dedi.



