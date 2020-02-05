İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. Uçağın içindeki yolcular tahliye ediliyor. Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı, yapılması planlanan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Bakan Turhan: 177 yolcu vardı

CNN Türk canlı yayına katılan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk hastanelerde tedbir alındığını Kartal ve Pendik'ten çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtti.





Öztürk henüz doğrulanmadığını belirterek resmi olmayan bilgilere göre uçakta 177 yolcu olduğunu ve içeride sıkışmış yolcular olabileceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi.

Vali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya Twitter hesabından açıklama yaptı: Yerlikaya açıklamasında, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya yeni açıklamasında "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.'' dedi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

THY, Sabiha Gökçen uçuşlarını iptal etti

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptığı sırada kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından THY Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları, kaza yapan uçağın kurtarma çalışmaları devam ettiği için hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na tüm uçuşlarını durdurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 5 Şubat tarihli tüm uçuşların iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Üstün, ”Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler” ifadelerini kullandı.