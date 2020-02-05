İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. Uçağın içindeki yolcular tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak 3 parçaya bölündü.

Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı, yapılması planlanan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız ise 3 kişi. 179 hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu durumu ciddi veya ağır olan bir hastamızın yok.'' açıklamasında bulundu.

Bakan Turhan: 177 yolcu vardı

CNN Türk canlı yayına katılan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk hastanelerde tedbir alındığını Kartal ve Pendik'ten çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtti.





Öztürk henüz doğrulanmadığını belirterek resmi olmayan bilgilere göre uçakta 177 yolcu olduğunu ve içeride sıkışmış yolcular olabileceğini kaydetti.

Vali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya Twitter hesabından açıklama yaptı: Yerlikaya açıklamasında, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya yeni açıklamasında "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.'' dedi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

Pegasus Havayolları'ndan açıklama

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklamada bulundu.

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, “İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.” denildi.

THY, Sabiha Gökçen uçuşlarını iptal etti

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptığı sırada kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından THY Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları, kaza yapan uçağın kurtarma çalışmaları devam ettiği için hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na tüm uçuşlarını durdurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 5 Şubat tarihli tüm uçuşların iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Üstün, ”Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler” ifadelerini kullandı.

Kaza sonrasında yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı

Uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, "06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte." diye konuştu

Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun."