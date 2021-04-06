Son dakika! İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Son dakika... İstanbul'da bu yılın Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
06 Nisan 2021, Salı 12:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN