Türkiye Son dakika... İstanbul'da sağanak etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Son dakika... İstanbul'da sağanak etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da sağanak etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Son dakika... İstanbul'da öğle saatlerinde bir anda etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

18 Haziran 2021, Cuma 14:22 Son Güncelleme:
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Mecidiyeköy'de aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

UYARI YAPILMIŞTI

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bugün (18.06.2021 Cuma günü) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadesi kullanılmıştı.

Valilikten de benzer bir uyarı geldi. Valilik açıklamasında "Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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