İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Başakşehir Şeyh Şamil Caddesi'nde yağmurun ardından yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

Bayrampaşa'da 3 gün önceki yağışta su basan Maltepe alt geçidi, İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle yine suyla doldu.

İstanbul'da yoğun yağış kitlesi hava durumu radarına yansıdı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul cuma trafiği sağanak yağışın da etkisiyle kilitlendi. Saat 16.20 sularında trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

Sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.

Şişli ve Beyoğlu civarında şiddetti şekilde devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı. Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.06.2021 Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.

İstanbul Valiliği ise "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" uyarısında bulunmuştu.