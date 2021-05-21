Son dakika: İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 76!
Son dakika haberine hava durumu uyarılarının yapıldığı İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da yağış nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
21 Mayıs 2021, Cuma 15:30 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerine doğru yağmur başladı. İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, kentte saat 12.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.
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