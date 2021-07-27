Türkiye Son dakika: İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan sahilinde yüzdü

Son dakika: İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan sahilinde yüzdü

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan sahilinde yüzdü

İstanbul'da Caddebostan Halk Plajı'nı sıcaktan bunalan vatandaşlar doldurdu. İstanbullular denize girdi, güneşlendi.

27 Temmuz 2021, Salı 15:20 Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti. Bazıları denize girerken, bazıları ise yatarak güneşlendi.

Burada denize giren Erkan Altınöz, "Eşim ve çocuklarımla serinlemeye geldik. Hafta sonu kalabalık oluyor diye hafta içi geldik" dedi. İbrahim Karaman ise "Arkadaşlarla serinlemek için geldik. Deniz oldukça güzel, eğleniyoruz. Bizim için senenin ilk denizi oldu" diye konuştu.


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