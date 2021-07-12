Son dakika: İstanbul'da su kesintisi açıklaması: İSKİ duyurdu!
Son dakika haberine göre, İstanbul Ümraniye'deki bazı mahallelerde yarın su kesintisi yaşanacak. İSKİ 09.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte su kesintisinin yaşanacağı mahalleler...
12 Temmuz 2021, Pazartesi 09:49 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, İSKİ, yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Ümraniye'deki bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.
SU KESİNTİSİ OLACAK MAHALLELER
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz'da 09.00 ila 18.00 saatleri arasında, 9 saat süre ile Ümraniye'nin Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu mahalleleri su alamayacak.
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