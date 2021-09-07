Son dakika: İstanbul'da suya yüzde 15 zam teklifi kabul edildi
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
07 Eylül 2021, Salı 18:09 Son Güncelleme:
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
Alper KORKMAZ- Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL(DHA)