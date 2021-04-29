Türkiye Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimleri başladı. Maltepe’de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler minibüs ve otobüsleri durdurarak uyarılarda bulundu.

29 Nisan 2021, Perşembe 09:34 Son Güncelleme:
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Maltepe’de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Ekipler durdurdukları minibüs ve otobüslerde sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarılarında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.



SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARILARI YAPTI

Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde de denetim yapıldı. Ekipler sürücülerin evraklarını kontrol ederken, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol etti.

Polis araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda sık sık uyarılarında bulundu.


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