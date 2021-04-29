Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma seferlerine tam kapanma düzenlemesi! İBB duyurdu...
Son dakika haberine göre, İstanbul'da toplu taşıma seferlerinde bu akşam başlayacak olan tam kapanma kısıtlamaları öncesi düzenleme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tam kapanma nedeniyle İstanbul'da toplu taşımada sefer sıklığını azaltacak. Çalışmak zorundaki vatandaşlar için İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak.
29 Nisan 2021, Perşembe 15:44 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşam başlayacak 17 günlük "tam kapanma" kapsamında toplu taşımada sefer sıklığını işe gidiş dönüş saatleri dışında azaltacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre bu akşam saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak genel sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gidildi.
Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorundaki vatandaşlar için İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri sıklaştırılacak.
Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek. Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak.
Kısıtlamalar süresince, raylı sistemlerde belirlenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecek. Metrolardaki yolcu sayıları da günlük ve saat bazlı takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak.