İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu da toplu ulaşıma yapılan sübvanseler, gelir ve gider kalemlerini içeren bir sunum yaparak talep edilen zammın ekonomik gidişatın sonucu olduğunu söyledi.

İBB'nin toplu taşımaya 2,3 milyar TL sübvansiyonu olduğunu belirten İmamoğlu, bu rakamın bütçenin yüzde 8'ine denk geldiğini aktardı. İmamoğlu, ayrıca zamları her yıl temmuz ayında yapmak istediklerini kaydetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, en son aralık ayında zam aldıklarını belirterek, tüm taşıma araçlarına aynı oranda ve aynı dönemde zam yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel ise toplu ulaşımın sübvanse edilmesinin önemine değinerek, yüksek zam yapılmasının vatandaşları bireysel araçlara yönelteceğini ve trafiği artıracağını belirtti. Yücel, zam tekliflerinin yüzde 15 olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu yüzde 24,12'lik ve yüzde 15'lik teklifleri ayrı ayrı oylamaya sundu.

TUHİM'in yüzde 24,12'lik teklifi oy çokluğu ile reddedilirken, yüzde 15'lik teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplu ulaşım ücretlerine daha önce 6 Şubat 2020'de yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.

Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

İmamoğlu ile kurul üyesi tartıştı

Oylama sonrası İmamoğlu, toplantıya 10 dakika ara verdi. Aranın ardından İmamoğlu salona dönmezken toplantıya İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık yaptı.

İmamoğlu'nun toplantı süresince tartışma yaşadığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel, "17 yıl belediyede çalıştım, böyle kibirli bir başkan görmedim." ifadelerini kullandı.

Salon kapısından geri dönen İmamoğlu, Yücel'in üzerine yürüyerek "Arkamdan ne dedin duymadım. Ben seni muhatap almadığım için muhatap alınmak mı istiyorsun? Ben kurumunu muhatap alıyorum." şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu CHP'li belediye başkanları ve bürokratlar eşliğinde salondan çıkarken bazı UKOME üyeleri, "Bizleri üzüyorsunuz, bizlere de saygı duymanız lazım. Çocuk azarlıyor gibisiniz." diye tepki gösterdi.

AA

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