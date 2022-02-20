Türkiye Son dakika: İstanbul'da trafik kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi

Son dakika: İstanbul'da trafik kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da trafik kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi

Son dakika haberine göre, İstanbul Çekmeköy’de Şile Otobanı’nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçların içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Şile Otobanı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

20 Şubat 2022, Pazar 20:18 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 18.30 sırlarında Çekmeköy Şile Otobanı Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddaya göre, otobanda ilerleyen bir otomobilin yavaşlaması sonrası trafik kazası gerçekleşti. 7 aracın karıştığı trafik kazasında Meryem Çalışkan ve Fatma Çalışkan yaralandı.

Yaralıların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerden birisi kazanın etkisiyle yanmaya başladı. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği Şile Otobanı’nda 2 şeridi trafiğe kapatarak trafiği 1 şeritten verdi.

Kaza sonrası Şile Otobanı Ümraniye istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması sonrası trafik tekrardan normale döndü.

Kazayı gören Kadir Mavi, “Trafik yavaşlamıştı, daha sonra bir ses duydum birkaç saniye sonra sesler devam edince durdum baktım. Bir araç yanıyordu, dumanlar çıkıyordu. Arkamızdaki araçlarda 2 kadın yaralandı. Araçtan çıkartılarak ambulansa aldılar” dedi.

İSTANBUL (İHA)

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