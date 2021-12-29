İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor. İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.

Ramazan EĞRİ - Murat DELİKLİTAŞ - Gamze ŞİMŞEK - Mustafa ESEN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA







