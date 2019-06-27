Son dakika... İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde 27 Haziran’ın ilk saatlerinde başlayan köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 4 şerit ulaşıma kapatıldı. 2 şeritten devam eden ulaşım, zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oldu. İşte, şu dakikalarda İstanbul FSM köprü trafiğindeki son durum ve köprü çalışmaları hakkında detaylı bilgiler