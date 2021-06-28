Türkiye Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor! Köprü geçişlerinde trafik...

Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor! Köprü geçişlerinde trafik...

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor! Köprü geçişlerinde trafik...

Son dakika haberine göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine başta köprü geçişlerinde trafik durma noktasına geldi. Koronavirüs hafta sonu kısıtlamasının sonuncusunu geride bırakan İstanbul haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 08:30 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında son kısıtlama gününü yaşayan İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu.

 Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü'nde Uzunçayır'dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren etkili olmaya başladı. Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli'ne kadar etkili oldu. 

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK 

Haftanın ilk gününde metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü. 




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