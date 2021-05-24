Son dakika haberine göre; İstanbul'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 14.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

43 İLİN BAĞLANTI NOKTASI KİLİTLENDİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğuna başlamasıyla, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara bağlantı yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerdi. Ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteren trafik ekipleri, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.



