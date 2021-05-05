Türkiye Son dakika: İstanbul'da tüyler ürperten cinayet! Denize atıp boğulmasını izledi

Son dakika: İstanbul'da tüyler ürperten cinayet! Denize atıp boğulmasını izledi

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da tüyler ürperten cinayet! Denize atıp boğulmasını izledi

İstanbul Fatih’de inşaat işçisi Ahmet Uzun Eminönü-Kadıköy iskelesinde denizi izlerken Serdal Akar 'Yan baktın' diyerek Uzun'a yumruk etti. Cani genç, yere düşüp başını beton zemina çarpan Uzun'u bu kez denize attı ve ölmesini izledi.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 09:02 Son Güncelleme:
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Bu sırada Serdal Akar (25) kendisine yan baktığını söylediği Ahmet Uzun’a yumruk attı. Yere düşen Uzun başını beton zemine çarptı. Serdal Akar, bu kez bacaklarından tuttuğu Ahmet Uzun’u denize attı.

GÖRGÜ TANIKLARI TANIDI

Bir süre denizde boğulmasını izledikten sonra da olay yerinden ayrıldı. Akar daha sonra kıyafetini değiştirerek olay yerine geri döndü. Uzun’un cesedinin denizden ekiplerce çıkarılmasını izleyen Serdal Akar’ı gören görgü tanıkları, polise ihbar etti. Gözaltına alınan Akar ifadesinde “Yaşanan olay sırasında ben orada bulunmuyordum. Ahmet Uzun’un cesedi çıkarıldığı sırada olay yerine geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

AKIL HASTANESİNDE 5 AY YATMIŞ

Serdal Akar’ın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 ay tedavi gördüğü ortaya çıktı. Akar, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uzun’un ise ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ‘Hızlı yaşa genç öl’ yorumunu yaparak bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

Çetin Aydın-Hürriyet

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