Türkiye Son dakika: İstanbul'da yangın! Alevlerin arasında kalan kişi 6. kattan atladı

Son dakika: İstanbul'da yangın! Alevlerin arasında kalan kişi 6. kattan atladı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da yangın! Alevlerin arasında kalan kişi 6. kattan atladı

İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında alevlerden kaçan bir kişinin çatıdan atlaması kameraya yansıdı.

27 Nisan 2021, Salı 17:25 Son Güncelleme:
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Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, yere atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.



İstanbul Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı.

Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı. Yaralandığı belirtilen kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

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