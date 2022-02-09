Türkiye Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre, Esenyurt’ta bir sitedeki 15 katlı binanın 8’inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:17 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 18.15 sıralarında Esenyurt Yunus Emre Mahallesi Okurlar Caddesi’ndeki bir sitede bulunan 15 katlı binanın 8’inci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki binanın 8. katındaki daire henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.


Yangın nedeniyle site içerisindeki vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atarak durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 1 kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İSTANBUL (İHA)

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