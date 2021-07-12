Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! 5 katlı bina alev aldı
Son dakika haberine göre; İstanbul Küçükçemece'de 5 katlı boş bir binada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Küçükçemece'de boş bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Cennet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı boş binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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