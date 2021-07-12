Türkiye Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! 5 katlı bina alev aldı

Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! 5 katlı bina alev aldı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! 5 katlı bina alev aldı

Son dakika haberine göre; İstanbul Küçükçemece'de 5 katlı boş bir binada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre; Küçükçemece'de boş bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Cennet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı boş binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Hakan Çelik
Sahibi kim olacak?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Kaç gün?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mpax Coin vurgunu! Binlerce mağdur var! Milyonları hortumladılar…